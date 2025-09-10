Der Unfall ereignete sich kurz nach 18.30 Uhr auf der Schnalser Straße etwa einen Kilometer nach der Abzweigung von Karthaus. <BR \/><BR \/>Ein taleinwärts fahrender Pkw krachte frontal gegen einen Linienbus. <BR \/><BR \/>Zwei Insassen des Autos verletzten sich leicht und wurden zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Auch ein Buspassagier zog sich leichte Verletzungen zu.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Karthaus und Naturns, das Weiße Kreuz, der Notarzthubschrauber Pelikan 3 sowie die Carabinieri. <BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>