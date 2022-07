Schnals: Protestallianz gegen Steinbruch zieht alle Register

Den Schnalserinnen und Schnalsern ist es natürlich sofort aufgefallen – die Arbeiten am Areal des geplanten Sellwand-Steinbruchs bei Karthaus haben begonnen. Wie berichtet, hat das Vorhaben für viel Kritik gesorgt, die Bevölkerung vor allem der Ortschaft Karthaus fühlte sich nicht informiert und ging auf die Barrikaden. Nun geht das Ringen um den Steinbruch bei Karthaus weiter.+ von Helmut Weirather

Im Bild ist links von der Landesstraße in das Schnalstal das Areal des Steinbruchs zu sehen. no - Foto: © no