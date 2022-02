Schnals: Spitzenweine in luftigen Höhen

Genuss, Regionalität und Nachhaltigkeit sind Zutaten, auf die das Schnalstal setzt. Deshalb wurde 2017 auch die Initiative „Glacier & Wine“ ins Leben gerufen. Das Konzept: Eine besondere Weinverkostung führt Skifahrer und Winterwanderer von Hütte zu Hütte, wo ausgewählte Spitzenweine verkostet werden können.Nachdem die Genussveranstaltung 2020 und 2021 coronabedingt nicht stattfinden konnte, wolle man in diesem Jahr wieder durchstarten, hieß es bei der Eröffnungsveranstaltung am Dienstag in Kurzras. Das Motto heuer lautet: „Glacier & Wine“ meets Rieslingtage Naturns.In Zusammenarbeit zwischen Tourismusgenossenschaft Schnalstal, HGV Schnals und Tourismusgenossenschaft Naturns wurde eine ganz besondere Weinverkostung kreiert. Jeder Gastwirt serviert einen ausgewählten Spitzenwein der prämierten Teilnehmer der Rieslingtage Naturns 2021.In 6 Lokalen werden noch bis April 6 Weine angeboten. Das „Glacier Hotel Grawand“, die Schutzhütte Schöne Aussicht, die Teufelsegg-Hütte, die Lazaun-Hütte, das „Piccolo Hotel Gurschler“ und „Oberraindl’s Platzl Bar“ nehmen an der Initiative teil.„Wir sind kein Après-Ski-Partyland. Wir setzen ganz bewusst auf Genuss“, erklärte Manfred Waldner, der Direktor der Tourismusgenossenschaft Schnalstal. Die Initiative sei eine Aufwertung für das Schnalstal, für das Skigebiet und besonders für den Wintergast. „Glacier & Wine“ stehe jedes Jahr unter einem anderen Motto. 2019 widmete man sich noch dem Thema Alpenweine, heuer seien es die Rieslinge.Der Tourismusverein Naturns habe sich begeistert von der Zusammenarbeit gezeigt, wie der Direktor des Naturnser Tourismusvereins, Ulrich Stampfer, betonte. „Es gilt, Synergien zu schaffen“, betonte er. Die Weinverkostung sei eine wichtige Kooperation. Viel Lob gab es auch vom Schnalser HGV-Obmann Benjamin Raffeiner. „Wir stießen in Naturns gleich auf offene Ohren“, sagte der HGV-Vertreter.

