Eine in Deutschland lebende Frau hatte ihr Auto auf einem Parkplatz im Schnalstal abgestellt und musste bei ihrer Rückkehr feststellen, dass die Frontscheibe eingeschlagen und ihre persönlichen Gegenstände entwendet worden waren.<BR \/><BR \/>Die Frau wandte sich nach dem Vorfall an die Carabinieri von Schnals. Diese nahmen umgehend die Ermittlungen auf. Die Ermittler schätzen den entstandenen Schaden auf etwa 9.000 Euro.<BR \/><BR \/> Glücklicherweise konnten die Beamten jedoch rasch einen Tatverdächtigen ausfindig machen. Dabei handelt es sich um einen 50-jährigen, amtsbekannten Mann aus Leifers. Er wurde von den Carabinieri angezeigt.