Extremwarnung vor Schnee und Eis in Südtirol? „Das ist nicht korrekt“, sagt er gegenüber der Nachrichtenagentur ANSA. „Heute passiert überhaupt nichts Beunruhigendes. In der Nacht beginnt es von Süden her zu regnen, morgen breitet sich der Regen im Laufe des Tages aus, und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sinkt die Schneefallgrenze bis auf 1.500 bis 1.800 Meter.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1375092_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Er betont: „Ja, es regnet, und ja, in höheren Lagen gibt es einen ersten winterlichen Vorgeschmack, aber nichts Außergewöhnliches.“