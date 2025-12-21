Am morgigen Montag gibt es eine Mischung aus sonnigen Abschnitten und hohen Wolkenfeldern. Nach Frühwerten um 0 Grad Celsius steigen die Temperaturen auf 3 bis 8 Grad.<BR \/><BR \/>„Der Dienstag verläuft wechselnd bewölkt mit einigen sonnigen Abschnitten“, so der Landeswetterdienst.<h3>\r\nSchnee in höheren Lagen<\/h3>Am Mittwoch, zu Heiligabend, wird es voraussichtlich viele Wolken geben. „In der zweiten Tageshälfte kann es auch etwas regnen oder schneien“, sorgt der Wetterbericht für etwas Vorfreude bei all jenen, die auf weiße Weihnachten hoffen. Allerdings liegt die Schneefallgrenze bei etwa 1000 Metern Höhe.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol lesen Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a>