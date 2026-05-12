Der Winter hat sich in Südtirol am Dienstagmorgen noch einmal eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach den Gewittern und kräftigen Regenschauern vom Vorabend sank die Schneefallgrenze in der Früh teils bis auf 1500 Meter. Besonders aus dem Ahrntal, aus Ridnaun und den Dolomiten werden winterliche Verhältnisse gemeldet.<BR \/><BR \/>Meteorologe Dieter Peterlin spricht von den Auswirkungen zweier Kaltfronten innerhalb weniger Stunden. Bereits am Montagabend hatten lokale Starkregen, Hagel – etwa im Raum Meran – sowie zahlreiche Blitze für turbulentes Wetter gesorgt. In der Nacht und am Morgen folgte schließlich der markante Temperaturrückgang mit Schneefall in höheren Lagen.<BR \/><BR \/>Doch der Wetterumschwung bleibt nur von kurzer Dauer: Mit teils kräftigem Nordwind lockert es im Tagesverlauf rasch auf, die Sonne kehrt zurück. Auch der Mittwoch verläuft überwiegend sonnig und trocken.<BR \/><BR \/>Ganz stabil bleibt die Wetterlage allerdings nicht. Bereits am Donnerstag und Freitag ziehen laut Prognosen erneut einige Niederschläge über Südtirol. Die Temperaturen bleiben dabei für Mitte Mai weiterhin gedämpft.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a>