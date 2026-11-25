Während es im Etschtal und im Unterland heute Vormittag bei Regen blieb, schneite es bis auf 500 Meter herab. In Sterzing, Bruneck und Brixen zeigte sich bereits zum zweiten Mal in dieser Saison eine leichte Schneedecke. „Am Vormittag klingen die Niederschläge ab und bis zum Abend bleibt es trocken“, bilanziert der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin.<h3>\r\nBis zu 25 Zentimeter Neuschnee in der Nacht auf Donnerstag<\/h3>Was die einen freut – darunter Kinder, Spaziergänger und Touristiker –, erfordert von den Autofahrern erhöhte Vorsicht: Die heutigen Flocken waren lediglich ein Vorgeschmack auf die kommenden Stunden. In der Nacht auf Donnerstag erreichen Südtirol üppigere Niederschläge. Laut Einschätzung des Landeswetterdienstes pendelt sich die Schneefallgrenze dabei auf einer Höhenlage zwischen 600 und 900 Metern ein.<BR \/><BR \/>Wie intensiv der Schneefall genau ausfällt, hängt noch von der exakten Position eines schwankenden Tiefdruckgebietes ab. Oberhalb von 1.500 Metern sind jedoch zwischen 10 und 25 Zentimeter Neuschnee zu erwarten.<h3>\r\nWetterberuhigung und eisige Temperaturen zum Wochenende<\/h3>Bereits am Donnerstagnachmittag lockert die Bewölkung wieder auf, und der Freitag verläuft trocken. Pünktlich zum bevorstehenden Wochenende kehrt dann der Sonnenschein zurück.<BR \/><BR \/>Mit dem Abzug der Schneewolken hält allerdings klirrende Kälte Einzug im Land. Nachdem bereits in der vergangenen Nacht Tiefstwerte von minus 14 Grad in Sexten sowie minus 12 Grad in Welsberg und St. Jakob in Pfitsch gemessen wurden, sinken die Temperaturen am Wochenende erneut in den zweistelligen Minusbereich. Da es auch untertags frostig kalt bleibt, heißt es für die Südtiroler am Wochenende: warm einpacken.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Den ausführlichen Wetterbericht finden Sie auf der STOL-Wetterseite.<\/a>