<BR \/><BR \/>Landesmeteorologe Dieter Peterlin hatte gestern bereits gewarnt: Auf Nordtirol und dem Trentino würde der Schneefall auch in Südtirol tiefere Lagen erreichen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1242114_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Und so kam es auch. Um 23.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Klausen zu einem Verkehrsunfall auf die Brennerstaatsstraße bei Kilometer 470 alarmiert. Ein Pkw war von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer geprallt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1242117_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und wurden vor Ort von den Rettungskräften unterstützt. Auch die Behörden sowie ein Abschleppdienst waren im Einsatz.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1242120_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Kurz darauf kam es nur einen Kilometer weiter zu einem weiteren Verkehrsunfall. Wegen der winterlichen Bedingungen war ein Pkw ins Schleudern geraten. Die Einsatzkräfte sicherten die zweite Unfallstelle ebenfalls ab. Verletzt wurde bei den beiden Unfällen niemand. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1242123_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ab Mitternacht mussten die Feuerwehren dann auch in anderen Landesteilen zu Unfällen und Fahrzeugbergungen ausrücken. So musst etwa die Freiwillige Feuerwehr Ehrenburg einen Pkw am Getzenberg bergen, für den es aufgrund der Schneedecke auf der Fahrbahn kein Vor und Zurück mehr gab. <BR \/><BR \/>Bis zu den frühen Morgenstunden folgten weitere Einsätze im Pustertal, im Wipptal, aber auch im Vinschgau.