Schnee bringt Fahrzeuge ins Schlingern: Arbeit für Feuerwehrleute

10 Zentimeter Schnee haben etwa in Badia/Abtei ausgereicht, um am Abend einige Fahrzeuglenker in Schwierigkeiten zu bringen: „Vielfach fehlte es an der Winterausrüstung“, sagt der Kommandant der örtlichen Wehr, Walter Valentin.Auch in Toblach gab es aus diesem Grund mehrere Einsätze, wie Kommandant Johannes Kugler bestätigt: „Der Räumdienst war vor Ort.“Der Einsatz der Bozner Berufsfeuerwehr, die gegen 19 Uhr nach Corvara beordert worden war, war am Campolongopass schließlich doch nicht notwendig: Ein Laster war auf Belluneser Seite von der Straße gerutscht und musste von den örtlichen Freiwilligen geborgen werden. „Das war eigentlich schon in Richtung Rèba/Arabba“, erklärt Kommandant Helmut Josef Thaler.