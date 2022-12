Schnee im ganzen Land: Deshalb gilt die Warnstufe

Erst Schneefall, dann Kälte

Lawinenreport: Ab heute wieder täglich

Mitarbeiter des Lawinenwarndienstes bei Schneedeckenuntersuchungen nordseitig auf 3000 Höhenmetern im Schnalstal am 7. Dezember 2022. - Foto: © LPA/Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung

Vorsicht bei Touren in den kommenden Tagen

Lawinenreport täglich um 17 Uhr für den nächsten Tag

Erstmals in diesem Winter fällt der Schnee am heutigen Freitag bis in tiefe Tallagen. Bereits seit den frühen Morgenstunden schneit es im Pustertal, im Tagesverlauf breiten sich die Niederschläge auf viele Landesteile aus. Der Schwerpunkt findet sich in den südlichen Dolomiten, wo bis zu 10 Zentimeter Neuschnee erwartet werden.In den anderen Landesteilen kommt es laut Prognosen nur zu Schneefällen schwacher Intensität – zwischen 6 und 10 Zentimeter – dennoch gilt für Bozen, das Unterland, das Eisack- und Wipptal und Teile des Pustertals Warnstufe Gelb wegen Schneefalls in den Haupttälern.Der Grund dafür ist folgender: Bei der Erstellung des Warnlageberichts des Zivilschutzes geht es nicht allein um die Menge an Schnee, sondern auch andere Überlegungen spielen mit hinein. „5 Zentimeter Schnee in Toblach sind etwas ganz anderes als 5 Zentimeter Schnee in Bozen. Es ist dies der erste Schneefall der Saison, zudem ist in der Landeshauptstadt und in deren Umgebung mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen durch das lange Tourismuswochenende zu rechnen“, schreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf Twitter.Am heutigen Freitag ist es trüb und von Süden her breiten sich im Tagesverlauf leichte Niederschläge aus. Anfangs schneit es bis in viele Täler, am Nachmittag steigt die Schneefallgrenze etwas an. Gleichzeitig trocknet es von Westen her ab. Die Temperaturen liegen zwischen minus 4 und plus 4 Grad Celsius.Am morgigen Samstag überwiegen die Wolken, tagsüber ist es aber trocken. Erst gegen Abend kann es stellenweise leicht schneien. Am Sonntag weht vielerorts kalter und kräftiger Nordwind. In den Tälern ist es trocken und zeitweise sonnig, auf den Bergen können anfangs noch ein paar Schneeflocken fallen. Die Temperaturen sinken am Wochenende deutlich: Bis auf minus 10 Grad am Sonntag.Experten der Lawinenwarndienste der Euregio-Länder Südtirol, Tirol und Trentino erstellen ab dem heutigen täglich um 17 Uhr die Prognosen für den darauffolgenden Tag. Alle Informationen finden Sie hier. „Der Lawinenreport hat sich in den Wintermonaten als wichtige und verlässliche Informationsquelle sowohl für Wintersportler als auch für zivilschutzrelevante Aspekte bewährt“, unterstreicht die Direktorin des Landesamtes für Meteorologie und Lawinenwarnung Michela Munari. Im vergangenen Winter wurde der Euregio-Lawinenreport knapp 2 Millionen Mal angeklickt.Der Trend zum Skitourengehen und Variantenfahren im freien Gelände halte weiter an und ziehe zahlreiche Sport- und Naturbegeisterte in die Berge, erklärt Bevölkerungsschutzlandesrat Arnold Schuler: „Ich appelliere an alle Skifahrer, ihre Tour sorgfältig zu planen, unabhängig von ihrer Erfahrung.“Auch in den kommenden Tagen ist weiterhin Vorsicht im freien Gelände geboten, und zwar aus 2 Gründen: Es liegt vielfach wenig Schnee, und damit besteht Verletzungsgefahr durch Steinkontakt. Zudem entstehen dort, wo mehr Schnee liegt, also vor allem in eingewehten Bereichen, vermehrt Gefahrenbereiche mit einer zum Teil störanfälligen Schneedecke.Daher gilt, frischen Triebschneeansammmlungen im Steilgelände konsequent auszuweichen. Trotz wenig Schnees herrschen zum Teil bereits recht ungünstige Verhältnisse.Mit dem Start des täglichen Lawinenreports werden täglich um 17 Uhr Prognosen für den darauffolgenden Tag von den Experten zur Verfügung gestellt, der erste Bericht wird damit am heutigen Freitag mit den Prognosen für Samstag online gestellt. Der Lawinenreport bietet einen umfassenden Überblick über die aktuelle Lawinensituation in Tirol, Südtirol und dem Trentino.In den vergangenen Wochen wurden aktuelle Blog-Einträge verfasst. Blogs werden regelmäßig veröffentlicht, um spezielle Situationen näher zu beschreiben und zu analysieren.