Mitten im Winter: Gardasee vor historischem Wassertiefstand

Der Po in einer Satellitenaufnahme: Der Wassermangel ist zu erkennen. - Foto: © ANSA / European Union Sentinel-2 Imager

„Wasserbedarf wird untragbar sein“

8-Punkte-Strategie um Wasserbedarf zu sichern

Handeln, bevor es zu spät ist

Als „besorgniserregend“ stuft Legambiente den Schneemangel in den Alpen ein: Die Schneemenge hat sich laut Daten von Cima Research Foundation mehr als halbiert. Besonders in der Po-Ebene führt dies mit 61 Prozent weniger Wasser als gewöhnlich zu einem akuten Wassermangel.In der Region Piemont mussten 7 Gemeinden Wassertanker einsetzen, um die Bevölkerung mit Trinkwasser zu versorgen, während 70 weitere Gemeinden in Norditalien die Vorwarnstufe ausgerufen haben. Der größte Wasserspeicher Italiens, der Gardasee, ist nur noch wenige Zentimeter von seinem historischen Tiefststand entfernt. Auch der Pegel des Comer Sees ist stark gesunken. Italien befürchtet einen schwierigen Sommer mit Rekordtemperaturen wie im Jahr 2022.Auch Venedig, ansonsten von Hochwasser heimgesucht, erlebt derzeit ungewöhnlich tiefe Pegelstände. Wie die Behörden am Freitagabend erklärten, sank der Wasserstand bei Ebbe zeitweise um 60 Zentimeter unter den Normalpegel. Auch am Wochenende werde wieder „Acqua bassa“ (Niedrigwasser) erwartet. Auf kleineren Kanälen habe der Verkehr eingestellt werden müssen, zeitweise lagen die Gondeln im Schlamm, hieß es.Angesichts dieser „alarmierenden“ Trockenheit richtet die Umweltschutzorganisation einen Appell an die Regierung Meloni und fordert eine Strategie, um den Wasserbedarf Italiens zu sichern.Schon in den kommenden Monaten, so erklärt die Organisation, „wird die Nachfrage nach Wasser für die landwirtschaftliche Nutzung zur derzeitigen zivilen und industriellen Nutzungen hinzukommen: Der nationale Wasserbedarf wird im Vergleich zur tatsächlichen Verfügbarkeit dann untragbar sein“.Legambiente schlägt der Regierung einen Plan mit 8 Säulen vor, um den Wasserbedarf Italiens zu sichern: Die kontrollierte Wiederauffüllung des Grundwasserspiegels soll gefördert werden, indem sichergestellt wird, dass die immer weniger werdenden und konzentrierteren Niederschläge länger auf dem Gebiet verbleiben, anstatt schnell flussabwärts ins Meer zu fließen.Die Rückgewinnung des Regenwassers durch die Installation von Wassersparsystemen und die Wiederherstellung der Durchlässigkeit durch Entsiegelungsmaßnahmen im städtischen Umfeld sollen verpflichtend eingeführt werden. In der Landwirtschaft soll dies durch die Einrichtung von Teichen und kleinen Becken gelingen.Vorgesehen sind zudem strukturelle Eingriffe, um den integrierten Wasserkreislauf effizient funktionieren zu lassen und eine Verringerung der Netzverluste zu ermöglichen. Durch Eingriffe in die Abwasserreinigung soll die Wiederverwendung von gereinigtem Abwasser in der Landwirtschaft ermöglicht werden. Dazu sind auch rechtliche Änderungen notwendig.Zudem sollte der Agrarsektor auf Pflanzen mit geringerem Wasserbedarf und effizientere Bewässerungsmethoden umgestellt werden. Änderungen seien laut Legambiente auch im Bausektor angezeigt: Mindestumweltkriterien sollen Abfälle verringern. In industriellen Kreisläufen soll die Wiederverwendung von Wasser gefördert werden, auch zur Verringerung von Schadstoffeinleitungen.Außerdem fordert die Umweltschutzorganisation die Einführung von Anreiz- und Steuerbefreiungsmaßnahmen im Wassersektor, wie bei Energieeffizienzmaßnahmen, für alle Verwendungszwecke und alle betroffenen Sektoren.„Das Jahr 2023 hat gerade erst begonnen, aber es zeigt besorgniserregende Anzeichen in Form von extremen Wetterereignissen und Dürreperioden. Wir müssen die Entnahme von Wasser in den verschiedenen Sektoren und für die verschiedenen Verwendungszwecke sofort reduzieren, bevor wir den Punkt erreichen, an dem es kein Zurück mehr gibt. Dann müssen wir eine nationale Wasserstrategie mit einem kreislauforientierten Ansatz annehmen“, erklärt Giorgio Zampetti, Generaldirektor von Legambiente, der Nachrichtenagentur Ansa.