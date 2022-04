Schnee in höheren Lagen: Das Wetter in Südtirol

„In den höheren Tälern ist der Winter zurück. Pfelders (1600 m) im hinteren Passeiertal und Weißbrunn (1900 m) im hinteren Ultental sind mit 10 cm Schnee in den Sonntag gestartet“, schreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf Social Media.In tieferen Lagen kam es in der Nacht auf Sonntag zu teils ergiebigen Regenfällen. „Am meisten hat es über Nacht im Südstau (Ulten, Passeiertal) geregnet mit 20 bis 30 l/m², am wenigsten genau dort wo es schon bisher am trockensten war nämlich im Vinschgau mit nur 3 bis 6 l/m²“, so Peterlin.Auch im Laufe des Tages blieb das Wetter am Sonntag instabil und präsentierte sich weitgehend bewölkt mit einigen Regentropfen. Zwischendurch kam aber auch die Sonne etwas zum Vorschein. Am Nachmittag stiegen die Temperaturen in tieferen Lagen etwas an.Das Wetter am langen Wochenende bleibt wechselhaft. Der Montag beginnt zeitweise sonnig. Besonders am Nachmittag steigt die Schauerneigung aber wieder an. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 2 und 10 Grad, bis zum Nachmittag steigen sie auf 13 bis 19 Grad, berichtet der Landeswetterdienst. Im Laufe des Dienstags werden die Regenschauer dann häufiger, auch einzelne Gewitter sind möglich.Alles rund ums Wetter in Südtirol gibt es auf der STOL-Wetterseite.