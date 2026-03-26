Der Winter hat Südtirol am Donnerstag mit Wind und Kälte fest im Griff. Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf „X“ berichtet, sorgt ein Wettersturz am heutigen Donnerstag für starke Windböen, Schneefall und Niederschlag – mit erwarteten Windgeschwindigkeiten „zwischen 60 und 80 km\/h“, so der Landeswettermeteorologe.<h3>\r\nErhebliche Lawinengefahr – Grödner Joch und Sellajoch gesperrt<\/h3> Aufgrund des Starkwindes und des Wintereinbruchs kommt es oberhalb der Waldgrenze zu erheblicher Lawinengefahr der Stufe 3. Das Grödner Joch und das Sellajoch mussten wegen erhöhter Lawinengefahr für den Verkehr gesperrt werden. <BR \/><BR \/>Im Laufe des Vormittags ziehen sich die Niederschläge laut Peterlin auf den Alpenhauptkamm zurück. „Vor allem im Ahrntal sind noch größere Schneemengen zu erwarten“. Ansonsten bleibe es trocken, aber windig. Laut Angaben des Südtiroler Zivilschutzes ist auch im weiteren Tagesverlauf mit anhaltend starkem Wind zu rechnen. <BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="PJJWVvS6"><\/video-jw>\n\n<h3>\r\nMittwoch: Windgeschwindigkeit von 97 km\/h in Salurn<\/h3>Bereits in der Nacht auf den heutigen Donnerstag fegten starke Windböen über Südtirol. Im ganzen Land kam es zu rund 30 wetterbedingten Einsätzen der Feuerwehren ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/achtung-heute-starke-windboeen-und-schneefall-in-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>). Die Einsatzkräfte mussten umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste entfernen sowie lose Gegenstände sichern.<BR \/><BR \/>In Brixen stürzte zudem ein größerer Baum auf ein geparktes Auto ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/brixen-baum-faellt-auf-autos" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu lesen Sie hier<\/a>).<BR \/><BR \/>Bereits am gestrigen Mittwoch fegte starker Wind über das ganze Land, die Windgeschwindigkeiten waren beträchtlich: „Spitzenreiter Salurn mit 97 km\/h, Branzoll 81 km\/h und Bruneck 74 km\/h“, wie der Landeswettermeteorologe auf „X“ schreibt.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter lesen Sie auf der STOL-Wetterseite<\/a>