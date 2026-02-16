<h3>\r\nSchnee im Norden, Regen im Süden<\/h3>Nach dem teils milden Wochenende präsentiert sich das Wetter in Südtirol zum Wochenstart wieder deutlich winterlicher. <BR \/><BR \/>Am heutigen <b>Montag<\/b> fällt vor allem im Norden des Landes Schnee – vom Vinschgau über das Wipptal bis ins Pustertal, wie der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin, betont. <BR \/><BR \/>In den südlicheren Landesteilen hingegen bleibt es überwiegend bei Regen oder nur geringen Niederschlägen. Am Nachmittag ist vorübergehend eine Wetterbesserung zu erwarten.<h3>\r\nErhebliche Lawinengefahr<\/h3>In den Bergen ist besondere Vorsicht geboten: Entlang des Alpenhauptkamms sowie in den Dolomiten herrscht hohe Lawinengefahr.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/das-altschneeproblem-warum-suedtirols-berge-derzeit-so-tueckisch-sind" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Warum es gerade jetzt auf Südtirols Bergen so tückisch ist, das lesen Sie hier. <\/a><\/b><BR \/><BR \/>Die <b>Temperaturen<\/b> erreichen am Montag Höchstwerte zwischen 4 und 11 Grad.<h3>\r\nSo geht es weiter<\/h3>Am morgigen <b>Dienstag<\/b> bleibt das Wetter im Norden wechselhaft, begleitet von schwachem Nordföhn. Richtung Süden zeigt sich die Sonne häufiger. <BR \/><BR \/>Der <b>Mittwoch<\/b> bringt voraussichtlich viele Wolken mit einigen sonnigen Abschnitten, während der Nordwind nachlässt.<BR \/><BR \/>Am <b>Donnerstag<\/b> wird es erneut trüb: Es ist mit Regen und Schneefall zu rechnen, wobei die Schneefallgrenze von tiefen Lagen auf rund 1000 Meter ansteigt.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere aktuelle Informationen gibt es auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>