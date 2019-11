Schnee: Totaler Stromausfall in Osttirol, Straßensperren in Kärnten

Wegen Überspannungen wurden in den Umspannwerken Amlach, Stribach, Kalserbach, Kieburg und Matrei die Anlagen teilweise beschädigt, teilte die Tinetz mit. Samstagvormittag waren immer noch 5.400 Haushalte in Osttirol ohne Strom, betroffen sind die Bereiche Tauerntal, der innere Bereich des Defereggentals, das gesamte Villgratental, der Raum Asch bis Sillian und der Raum Sillian bis zur Landesgrenze Tiefenbach/Untertilliach.





Erst nach Beseitigung der beschädigten Anlagenteile und einer Überprüfung der verbliebenen 110-KV-Trafos konnte die Stromversorgung schrittweise in den Nachtstunden beginnend mit der Bezirkshauptstadt Lienz wieder hergestellt werden. Die Leitungs- und Netzabschnitte, die bereits in den Freitagabendstunden schwer beschädigt worden waren, mussten jedoch weiter abgeschaltet bleiben.Primäres Ziel war es zunächst die beschädigte 110-KV-Leitung nach Sillian wieder herzustellen, um das Puster-, das Virgen- und das Gailtal wieder zu versorgen. Ein weiterer Schwerpunkt sei die Wiederversorgung des Defereggentals. Aufgrund des Störungsausmaßes und der Lawinensituation sei es jedoch fraglich, ob alle Versorgungsunterbrechungen bis Samstagabend behoben werden können, hieß es seitens der Tinetz.Die Osttiroler Bevölkerung wurde seitens das Landes dazu aufgerufen worden, Aufenthalte im Freien zu vermeiden. Denn aufgrund des schweren Nassschnees herrsche Baumbruchgefahr, weshalb bei Aufenthalten im Wald bzw. im Freien Vorsicht geboten sei, teilte das Land mit. Auch zahlreiche Straßen waren am Samstagvormittag noch gesperrt. So waren etwa die Felbertauernstraße von Matrei bis Mittersill, die B100 zwischen Leisach und Arnbach-Grenze, die Gailtalstraße, die Virgentalstraße zwischen Virgen und Prägraten, die Defereggentalstraße ab Huben sowie die Villgratentalstraße zu. Für Osttirol galt am Samstag die Lawinenwarnstufe 4 der fünfteiligen Skala.Auch in Kärnten macht das Wetter den Einsatzkräften zu schaffen. In der Gemeinde Mallnitz knickte der Mast einer 110-KV-Leitung ein, wodurch es zu einem Zählerkastenbrand bei einem Wohnhaus kam, teilte die Polizei mit. Der Brand konnte gelöscht werden, niemand wurde verletzt.Hangrutschungen gab es in Innerteuchen. Die Teuchener Landesstraße wurde dadurch verlegt und musste für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Auch die Obermillstätter Landesstraße musste im Bereich Tangern wegen einer Hangrutschung kurzfristig gesperrt werden. Im Bereich Stuben wurde die Glanzer Landesstraße gesperrt, da weitere Nachrutschungen nicht ausgeschlossen werden können. Und die Ferndorfer Landesstraße musste ebenfalls wegen eines Hangrutsches gesperrt werden. Zwischen Lieserhofen und Trebsing war die Katschberg Bundesstraße wegen eines Felssturzes nicht befahrbar. Die Millstätter Bundesstraße wurde im Bereich von Döbriach gesperrt, da mehrere Muren die Fahrbahn verlegten.Die starken Schneefälle haben in Oberkärnten und Osttirol zudem für eingeschränkten Bahnverkehr gesorgt. Züge durch die ÖBB-Tauernschleuse zwischen Mallnitz und Böckstein sollten ab Samstagmittag „bis auf weiteres“ im Zwei-Stunden-Takt verkehren. Die bereits ausgerufene Streckensperre zwischen Lienz und Innichen blieb aufrecht. Grund für die Einschränkungen war die Stromversorgung sowie mehrere umgestürzte Bäume, die auch Oberleitungen und deren Masten beschädigt hatten, informierte die ÖBB am Samstag.

apa