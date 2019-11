Schnee und Regen in Südtirol: Weiterhin 1220 Haushalte ohne Strom

Bei einer Sitzung der Bewertungsgruppe im Landeswarnzentrum in der Agentur für Bevölkerungsschutz wurde Freitag Mittag beschlossen, den Zivilschutzstatus Bravo (Voralarm) beizubehalten, erklärt der Vorsitzende der Bewertungskonferenz und Koordinator des Landeswarnzentrums Willigis Gallmetzer.





Zivilschutzstatus Bravo (Voralarm) ist die 3. Stufe der vierstufigen Skala und bedeutet, dass ein für den Zivilschutz relevantes Ereignis eingetreten ist, die Einsatzkräfte sind auf den Plan gerufen, alle Behörden im Zivilschutzsystem sind informiert.Seit Donnerstag Nacht haben, wie vom Landeswetterdienst im Hydrographischen Landesamt vorausgesagt, ergiebige Niederschläge eingesetzt.Die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen 500 und 1200 Metern Meereshöhe.Es regnet und schneit in ganz Südtirol, in den Vormittagsstunden vor allem im Ultental und Passeiertal, am Nachmittag verlagert sich der Schwerpunkt Richtung östliche Landeshälfte.Aufgrund dieser Prognose und der derzeitigen Lage ist mit Lawinen und Gleitschneelawinen, Baumstürzen, Steinschlägen und Rutschungen, kleinräumigen Überflutungen, Stromausfällen und Kommunikationsausfällen und Verkehrsbehinderungen zur rechnen.Eine Lawine hat im Schnalstal zwischen Karthaus und Unsere Frau die Straße verlegt. Die Pustertaler Staatsstraße ist kurz vor der Grenze zu Osttirol gesperrt. Geschlossen ist auch die Straße zum Lavazè-Joch. Das Landesamt für Geologie meldet einen Steinschlag am Fennberg.Am Freitagvormittag waren noch 1220 Abnehmer ohne Strom, darunter in Lajen, St. Lorenzen und Kastelruth.Der Stromverteiler Edyna hat alle seine Stromaggregate installiert.Die Wildbachverbauung, das Weiße Kreuz und die Freiwilligen Feuerwehren haben sechs Stromaggregate zur Verfügung gestellt. Edyna meldet, dass die Anzahl der Haushalte ohne Strom zunehmen wird.Die Reparatur der unterbrochenen Leitungen ist wegen der Wetterbedingungen extrem schwierig. Die Wetterverhältnisse bleiben weiterhin schwierig, deswegen werden einige Reparaturen einige Tage in Anspruch nehmen.

lpa