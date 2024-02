Schneechaos am Brenner: A22 in Richtung Norden ab Sterzing gesperrt

Foto: © verkehrsinfos.it

Fahrten über den Brenner verschieben

Schon den ganzen Vormittag sind die Feuerwehren im ganzen Land im Einsatz, um auf den schneebedeckten Fahrbahnen liegen gebliebene Fahrzeuge zu bergen und Unfallstellen zu räumen. STOL hat berichtet. Auch auf der Brennerautobahn sorgt das Schneetreiben vor allem im Norden des Landes für Chaos: Wie Verkehrsinfo.it meldet, musste die A22 in Richtung Norden um 13 Uhr ab der Mautstation Sterzing bis auf weiteres gesperrt werden.Es gilt der dringende Appell: Wer heute über den Brenner will, sollte seine Fahrt mindestens auf den späten Nachmittag oder Abend verschieben.Auch auf der Nordtiroler Seite geht im Moment gar nichts mehr: Auf der A13 herrscht seit etwa 2 Stunden vollkommender Stillstand. Bei Brennersee blockieren Lkw die Fahrbahn.Mit den Neuschneemengen steigt auch die Lawinengefahr in Südtirol. Hier lesen Sie mehr dazu.