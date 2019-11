Schneechaos auf Südtirols Straßen – 15.000 Abnehmer ohne Strom

Der Wintereinbruch führt am Mittwoch zu zahlreichen Problemen und Straßensperren auf Südtirols Straßen. Grund dafür sind neben den Schneemassen vor allem Baumstämme. So eindrucksvoll die Neuschneemenge in einigen Teilen Südtirols ist, so eindrucksvoll präsentiert sich auch die Karte voller Warnschilder der Verkehrsmeldezentrale Südtirol. Zahlreiche Haushalte sind ohne Strom.