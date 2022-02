Schneefälle am Montag, Sonnenschein ab Dienstag

Bereits in der Nacht auf Montag beginnt es verbreitet zu schneien und auch im Tagesverlauf sorgt eine Kaltfront für unbeständige Wetterverhältnisse. Am Alpenhauptkamm fallen 20 bis 30 Zentimeter Schnee, je weiter Richtung Süden desto weniger Niederschlag kommt an, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin.„Montagfrüh können die Niederschläge zwar in abgeschwächter Form weiter nach Süden übergreifen, im Tagesverlauf ziehen sie sich aber wieder auf den Norden Südtirols zurück und im Süden bleibt es mit Nordföhn trocken“, so Peterlin. Die Schneefallgrenze liegt bei 500 bis 800 Meter.Am Dienstag kommt die Sonne zurück: Nur Richtung Alpenhauptkamm halten sich noch einige Wolken, bevor am Mittwoch und am Donnerstag die Sonne übers ganze Land scheint. Auch der Nordföhn lässt nach. In den Morgenstunden ist es zwar relativ frisch, tagsüber wird es aber ziemlich mild für die Jahreszeit, schreibt Hobbymeteorologe Florian Schmalzl. Am Freitag geht es mit einer Mischung aus Sonne und Wolken weiter.

jot