Schneefälle bis in die Tallagen: Winterausrüstung dringend angeraten

Das Landeswarnzentrum in der Agentur für Bevölkerungsschutz gibt täglich den Warnlagebericht heraus, in dem die Einschätzung des Gefährdungspotentials von bevorstehenden Wetter- und Naturereignissen anhand von 4 Warnstufen dargestellt wird. Die Warnstufe Gelb bedeutet, dass stellenweise Gefahr besteht und lokale Schäden möglich sind.Der Großteil des Landes ist am heutigen Mittwoch und am morgigen Donnerstag zwar grün eingefärbt, jedoch können trotzdem kleinere Beeinträchtigungen auftreten.Schneefälle mit bis zu 30 Zentimetern werden in den mittleren Tallagen zwischen 800 und 1000 Höhenmetern vor allem im Westen im oberen Vinschgau im Gebiet um den Reschen erwartet sowie am Alpenhauptkamm zwischen Brenner und Sterzing und im Osten des Landes von Bruneck ins Hochpustertal.Auch in den restlichen Landesteilen sind jedoch Schneefälle bis in mittlere Lagen nicht ausgeschlossen.Die Agentur für Bevölkerungsschutz ruft deshalb zu erhöhter Vorsicht im Straßenverkehr auf, unnötige Fahrten sollten nach Möglichkeit vermieden werden.Alle Kräfte des Landestraßendienstes sind einsatzbereit, die entsprechende Beschilderung mit dem Hinweis auf Winterausrüstung für Fahrzeuge wurde bereits angebracht. Bei nicht vermeidbaren Fahrten ist das Fahren an die Witterungs- und Straßenverhältnisse anzupassen.Auch die Landesverkehrsmeldezentrale warnt vor den Schneefällen und mahnt zur Vorsicht.

lpa