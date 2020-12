Schneefälle bis ins Tal – Südtirol im weißen Kleid

„Guten Morgen, das ganze Land wird heute weiß“, erklärte Landesmeteorologe Dieter Peterlin Montagfrüh in den sozialen Netzwerken. Bereits am Vormittag werde der Schneefall stärker, am kräftigsten schneit es um die Mittagszeit.„Aufgrund der tiefen Temperaturen bleibt jede Flocke liegen“, so Peterlin. Vorsicht sei daher vor allem auf den Straßen geboten.Am meisten schneit es entlang der Landesgrenze vom Unterland bis ins Hochpustertal, am wenigsten im oberen Vinschgau, heißt es von Seiten des Landeswetterdienstes. Am Abend klingen die Niederschläge von Westen her wieder ab. Die Temperaturen liegen tagsüber um bzw. knapp unter dem Gefrierpunkt.Am Dienstag überwiegen dann die Wolken und gebietsweise kann es noch leicht und unergiebig schneien.

