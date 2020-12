Schneefälle: Lage weiterhin auf dem Weg zur Normalisierung

Die Lage beruhigt sich zusehends, die Niederschläge nehmen ab, an der Wiederherstellung der Stromversorgung von etwa rund 2000 Haushalten wird noch gearbeitet, fasste der Leiter des Stabes Andrea Lazzarotto bei der Lagebesprechung am Mittwoch um 14 Uhr zusammen.Bei 3 täglichen Besprechungen wird seit Samstag (5. Dezember) die Situation in Südtirol nach den ergiebigen Niederschlägen der vergangenen Tage im Landeslagezentrum der Agentur für Bevölkerungsschutz auf den Punkt gebracht. Die Bewertungskommission im Landeswarnzentrum hat am Mittwoch beschlossen, den Zivilschutzstatus von Voralarm (Bravo) auf Aufmerksamkeit (Alfa) zurückzustufen. Weiterhin wird aber zur Vorsicht bei Aufenthalten im freien Gelände aufgerufen sowie dazu, von nicht nötigen Fahrten abzusehen.Die Brennerbahnlinie bleibt wegen der Mure beim Virgl in Bozen weiterhin gesperrt. Die Pustertalbahn steht ebenso noch still. Die Linie Bozen-Meran ist ab Sigmundskron offen. Die Vinschgerbahn fährt, die Teilstrecke zwischen Meran und Töll ist gesperrt. Es wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.Aufgrund von 3 Hangrutschungen am Mittwochvormittag in der Nähe der Gemeinde Percha wird die Pustertaler Staatsstraße dort in den kommenden Tagen nur einspurig befahrbar sein. Die Sarntaler Staatsstraße zwischen Bozen und Halbweg ist seit kurz nach 6 Uhr wieder einspurig für den Verkehr geöffnet. Die Gadertaler Staatsstraße ist zwischen Montal und Zwischenwasser weiterhin gesperrt, das Gadertal bleibt über den Furkelpass erreichbar.Informationen zur Verkehrssituation gibt's laufend aktualisiert auf der Seite der Landesverkehrsmeldezentrale und auf www.suedtirolmobil.info

lpa/stol