Schneefälle und Feuerwehreinsätze

„In den letzten Stunden fielen in Sulden Madritsch 33 Zentimeter Neuschnee, auf den Rossbänken in Ulten 30 Zentimeter und in Ladurns 20 Zentimeter“, schrieb er. „Geregnet hat es bisher am meisten in Platt in Passeier mit 41 Millimeter.“Es schneit beispielsweise auch in St. Ulrich/Gröden und im Gadertal.Im Vinschgau hat der Niederschlag am Montag bereits nachgelassen, in der Osthälfte des Landes regnet und schneit es noch für ein paar Stunden intensiv. In der zweiten Nachthälfte, also am Dienstag nach Mitternacht, werden Regen und Schneefall auch im Pustertal und in den Dolomiten wieder weniger werden.Wie am Montag aus der Landesnotrufzentrale gegen 21.45 Uhr zu erfahren war, gibt es einige Feuerwehreinsätze aufgrund im Schnee stecken gebliebener Fahrzeuge.

fm