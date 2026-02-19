Zahlreiche Feuerwehrleute stehen seit Stunden im Einsatz – bei Schneefall, Eis und eingeschränkter Sicht, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1278858_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Der Schwerpunkt der Einsätze liegt vor allem auf technischen Hilfeleistungen infolge der winterlichen Straßenverhältnisse“, heißt es von Seiten des Landesfeuerwehrverbandes. Konkret handelt es sich dabei um Fahrzeug- und Lkw-Bergungen, nachdem Fahrzeuge auf schneebedeckten oder vereisten Straßen stecken geblieben waren. <BR \/><BR \/><BR \/><i>Sehen Sie hier die Bilder der schneebedingten Einsätze:<BR \/><BR \/><\/i><embed id="dtext86-73602859_gallery" \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-73603017_gallery" \/><BR \/><BR \/><BR \/>Der Einsatz der Feuerwehren umfasst dabei weit mehr als die bloße Bergung der Fahrzeuge: Unfallstellen werden abgesichert, Gefahrenstellen geräumt und Verkehrswege gesichert -insbesondere auf steilen Straßenabschnitten. Gerade in touristisch stark frequentierten Gebieten stelle es eine besondere Herausforderung dar, den Verkehrsfluss nach Unfällen aufrechtzuerhalten, heißt es weiter in dem Beitrag.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1278861_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> „Die Einsatzkräfte appellieren an die Bevölkerung, weiterhin besonders vorsichtig zu fahren, die Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen anzupassen und nur mit geeigneter Winterausrüstung unterwegs zu sein. „Damit schützt ihr nicht nur euch selbst, sondern auch jene, die jederzeit bereitstehen, um zu helfen. Ein großes Dankeschön an alle Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner für ihren unermüdlichen Einsatz – jederzeit einsatzbereit, bei jedem Wetter“, so der Landesfeuerwehrverband.