Schneefall legt Verkehr auf der MeBo lahm

Der erste Schnee sorgt bereits für Chaos auf Südtirols Straßen. Auf der MeBo in Fahrrichtung Norden steht der Verkehr ab Algund still, da einige Lkws ohne Ketten auf der glatten Fahrbahn liegen blieben.Die Freiwilligen Feuerwehren von Algund und Töll rückten aus, um die Fahrzeuge von der Fahrbahn zu schaffen. Da es sich aber um mehrere Lkws handelt, dauern die Arbeiten an. Die MeBo ist ab Algund in Richtung Norden zeitweise gesperrt.

