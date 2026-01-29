Fahrzeuge, die im Schnee stecken bleiben, Äste und Bäume, die Straßen blockieren und Autos, die von der Fahrbahn abkommen und geborgen werden müssen.<BR \/><BR \/>Im ganzen Land rückten und rücken weiterhin zahlreiche Einsatzkräfte aus, um die Folgen des Schneefalls möglichst gering zu halten. Im Unterpustertal und in Bozen rückten die Einsatzkräfte bisher am häufigsten aus. <h3>\r\nVorsicht auf Südtirols Straßen!<\/h3> Wie die Verkehrsseite <a href="https:\/\/verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Verkehrsinfo.it“ <\/a>berichtet, soll es bis in die Morgenstunden schneien – auch bis in einige Tallagen. Besondere Vorsicht sei laut der Verkehrsseite auf folgenden Straßen geboten, da diese mit Schnee bedeckt oder vereist sein könnten.<BR \/><BR \/>- A22 Brennerautobahn zwischen Brixen und dem Brenner<BR \/>- A13 Brennerautobahn zwischen Nößlach und dem Brenner<BR \/>- SS12 Brennerstaatsstraße zwischen Vahrn und dem Brenner<BR \/>- SS40 Reschenstraße ab Burgeis<BR \/>- B180 Reschenstraße vom Reschenpass bis Pfunds <BR \/>- B182 Brennerstraße zwischen dem Brenner und Gries am Brenner