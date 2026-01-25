Seit den frühen Morgenstunden kommt es auf den glatten Straßen immer wieder zu kleineren Unfällen.<BR \/><BR \/>Landesweit müssen die freiwilligen Feuerwehren zu verschiedenen Einsätzen ausrücken.<BR \/><BR \/>Am Kreuzbergpass oberhalb von Moos in Sexten sind mehrere Fahrzeuge auf der schneebedeckten Fahrbahn stecken geblieben. Die Wehrleute kümmern sich um die Räumung der Straße und helfen beim Abschleppen der Fahrzeuge.<BR \/><BR \/>Auch auf weiteren höher gelegenen Straßen ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Mit Verzögerungen und Einschränkungen ist zu rechnen.