Eine kleine Schneefront hat am heutigen Donnerstag den Norden Südtirols erreicht. In den kommenden Stunden sollen vor allem der Vinschgau, das Wipptal, das Pustertal sowie Teile der Dolomiten einen leichten Neuschnee abbekommen. Weiter nördlich sind auch einige Zentimeter möglich, während es südlich davon weitgehend trocken bleibt, weiß Dieter Peterlin. <h3>\r\nEisdicke am Kalterer See<\/h3>\r\nUnd noch eine gute Neuigkeit: Wie Peterlin auf „X“ weiter schreibt, ist durch die kalten Temperaturen in den letzten Tagen der Kalterer See zugefroren – aber nicht überall gleich: „Dieser ist heuer in mehreren Phasen zugefroren. Bereits seit Ende Dezember ist der südliche Teil des Sees eisbedeckt, weshalb dort aktuell die größte Eisdicke gemessen wird. Im nördlichen Bereich hingegen hat sich das Eis erst vor wenigen Tagen gebildet – begünstigt durch Wind, aber mit deutlich geringerer Dicke“. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1258929_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nVorsicht beim Betreten von zugefrorenen Seen<\/h3>Der zugefrorene See lockt, aber wer einen Gang über das Eis wagt, sollte aufpassen. Das gilt umso mehr, wenn Richtung Frühling die Temperaturen wieder steigen werden. Die Berufsfeuerwehr warnt davor, das Eis zu betreten. <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/vorsicht-beim-betreten-von-zugefrorenen-seen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie hat ein Video erstellt, um auf die Gefahren auf dem Eis hinzuweisen und nützliche Tipps zu geben.<\/a>