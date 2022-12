Schneeketten mitnehmen – Zwischen Brixen und dem Brenner schneit’s noch

Unfall auf der MeBo in Fahrtrichtung Meran

Dolomitenstraße zwischen San Lugano und Auer am Abend komplett gesperrt

Die Schneeketten eines Sattelschleppers waren auf einer Seite gerissen. Er konnte nicht weiter und musste abgeschleppt werden – mit beträchtlichen Folgen für den Verkehr zwischen Auer und dem Fleimstal. - Foto: © ber

100 Autos standen auf der Dolomitenstraße im Stau. Viele warteten über eine Stunde lang. - Foto: © ber

Kein Weiterkommen, nicht einmal für den Schneepflug

Die Freiwillige Feuerwehr von Neumarkt ist auf der Dolomitenstraße im Einsatz. - Foto: © ber

In Söll - Foto: © Landesfeuerwehrverband

Unfall auf MeBo-Brücke bei Frangart: Schwangere muss ins Krankenhaus

Auf der MeBo-Brücke bei Frangart ist es am frühen Abend zu einem Unfall gekommen. - Foto: © Landesfeuerwehrverband

Gegen 2 Uhr früh ließ der Schneefall vielerorts nach: Trotzdem sind auch am Freitagmorgen viele Straßen noch mit einigen Zentimetern Schnee bedeckt und daher rutschig. Von den Hauptverbindungen werden keine Störungen gemeldet: Auf der Brennerautobahn sind einige Schneeräumfahrzeuge unterwegs. Aber: Es schneit noch immer gebietsweise in Südtirol, etwa zwischen Brixen und dem Brenner.Viele Landes- und Gemeindestraßen müssen noch geräumt werden. Fahren Sie nur mit Winterausrüstung und nehmen Sie Schneeketten mit!Am Freitagmorgen kurz nach 5.30 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Bozen zu einem Unfall auf der Schnellstraße MeBo kurz nach der Einfahrt Eppan gerufen: Auf der nördlichen Fahrbahn waren ein Auto und ein Lkw zusammengestoßen.Ein Auto war am rechten Rand der Fahrbahn zum Stehen gekommen, als ein zweites überholen wollte, touchierte dieses der Lkw.Die Frau am Steuer des Autos musste von der Berufsfeuerwehr befreit werden. Sie wurde dem Rettungsdienst des Weißen Kreuzes übergeben. Auch die Carabinieri standen im Einsatz. Zeitweilig war die MeBo deshalb nur eingeschränkt befahrbar.An derselben Stelle in Richtung Meran läuft derzeit – kurz vor 7 Uhr – noch ein weiterer Einsatz wegen eines Auffahrunfalls. Mehr ist dazu aber noch nicht bekannt. Auf der Dolomitenstraße zwischen Auer und San Lugano ging am Donnerstagabend nichts mehr: Ein liegen gebliebener Sattelschlepper blockierte die Straße. Im Stau standen an die 100 Autos – viele ohne Winterausrüstung.Gerissene Schneeketten waren gestern Abend für einen kompletten Kollaps auf der Dolomitenstraße zwischen Auer und Cavalese verantwortlich. Der Sattelschlepper, der sie montiert hatte, war zwischen Kaltenbrunn und der Aldeiner Brücke liegen geblieben. Die Freiwilligen Feuerwehren von Montan und Neumarkt mussten den Laster mehrere Kilometer bis zur nächsten Ausweichstelle ziehen. Bis dahin hatte sich der Verkehr auf der Straße bereits bis nach Auer zurückgestaut.Viele der Autos im Stau waren nur mangelhaft ausgerüstet. Auch sie blieben auf der schneebedeckten Fahrbahn liegen – besonders zwischen Montan und der Aldeiner Brücke bzw. beim Hotel „Tenz“. Nicht einmal der Schneepflug konnte durch.Daher wurde die gesamte Dolomitenstraße zwischen San Lugano und Auer für die Dauer der Aufräumarbeiten zwischen 21 und 22.30 Uhr gesperrt. Die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren waren im Einsatz. Die Carabinieri regelten den Verkehr.Liegen gebliebene Autos und solche, die über die Fahrbahn geschlittert waren, mussten die Wehrmänner am Donnerstagabend vielerorts bergen.In Söll bei Tramin etwa galt es, ein umgekipptes wieder aufzurichten.Zu einem Auffahrunfall wurden die Einsatzkräfte in Frangart alarmiert: Auf der MeBo-Brücke beim Pillhof waren um 18 Uhr – gerade, als der Schneefall einsetzte, – ein Smart und ein SUV der Marke Volvo aufeinandergeprallt. Die schwangere Frau am Steuer des Smart wurde ins Bozner Krankenhaus gebracht. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr von Frangart, das Weiße Kreuz Überetsch und die Gemeindepolizei von Eppan.