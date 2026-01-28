Wie unser Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf „X“ schreibt, kam der angekündigte Schneefall termingerecht in der Nacht auf den heutigen Mittwoch: „ Am meisten Schnee ist bis heute früh in der Südhälfte Südtirols von Sulden über St. Gertraud bis nach Deutschnofen mit jeweils 5 Zentimetern gefallen“ <h3>\r\nAussicht auf die nächsten Tage<\/h3>Heute regnet und schneit es zeitweise weiter mit Schwerpunkt in den zentralen und südlichen Landesteilen. Mit Eintreffen einer Kaltfront über Nacht intensiviert sich der Niederschlag wieder und zieht sich bis in den morgigen Tag hinein, am längsten schneit es in den Dolomiten.<BR \/><BR \/><i>Vorsicht ist in höheren Lagen geboten:<\/i> Es könnte durch den Schneefall – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schneefall-sorgt-fuer-mehrere-feuerwehreinsaetze" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wie bereits am Sonntag<\/a> – zu Verkehrsbehinderungen kommen. <BR \/><BR \/>Erst im Laufe des <b>Donnerstags<\/b> lassen die Niederschläge langsam nach, letzte Schauer sind aber noch möglich. Danach deutet sich eine Wetterberuhigung an.<BR \/><BR \/>Der <b>Freitag<\/b> bringt einen Mix aus Wolken und sonnigen Abschnitten. Am <b>Samstag<\/b> lockern die Wolken auf und es wird recht sonnig. Am <b>Sonntag<\/b> ist es zunächst oft sonnig, im Tagesverlauf tauchen aus Westen einige Wolkenfelder auf.