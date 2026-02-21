So wie der Radiosender Südtirol 1 den Südtiroler des Tages kürt, müsste man Stefan Mutschlechner, den Verantwortlichen bei den Meraner Stadtwerken für die öffentliche Beleuchtung, zum Meraner des Tages küren. <BR \/><BR \/>Auf Hinweis von Bürgermeisterin Katharina Zeller hat er gestern in der Früh gleich dafür gesorgt, dass die fünf niedrigen Laternen und eine der beiden hohen Glockenleuchten am Bahnhofsgelände geputzt und mit LED-Leuchten der neuesten Generation ausgestattet werden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1279584_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> „Die beiden hohen Glockenleuchten enthielten alte LED-Lampen aus dem Jahr 2014. Die Platinen sind verbraucht. Eine der beiden haben wir sofort ausgetauscht, bei der zweiten müssen wir noch auf den Ersatz warten“, sagt Stefan Mutschlechner. Auch bei den fünf Laternen wurden die Lampen „mit starken Leuchtmitteln ersetzt“, so Mutschlechner. Und die Laternengläser wurden zudem geputzt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1279587_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Lob für Mutschlechner und die Stadtwerke kommt aus dem Rathaus. „Mitarbeiter wie Stefan Mutschlechner sind extrem wertvoll, weil sie die Anliegen der Bürger aufnehmen und so schnell wie möglich die nötigen Schritte setzen. Für uns als Politiker und Verwalter sind Mitarbeitende wie er eine große Hilfe. Dafür sind wir sehr dankbar. Ihr Einsatz macht die Effizienz der Verwaltung aus“, lobt Bürgermeisterin Katharina Zeller ihn und die Stadtwerke.