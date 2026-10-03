„Wichtige Berufsprofile werden gestärkt, und mit der Vorstreckung der Abfertigung wird eine lang erwartete Maßnahme für die Bediensteten nun konkret“, unterstreicht Personallandesrätin Magdalena Amhof. <BR \/><BR \/>Eine der wichtigsten Neuerungen betrifft die Abfertigung. Während öffentliche Bedienstete derzeit nach Pensionsantritt rund zwei Jahre auf die Auszahlung warten, soll diese ab November innerhalb von 90 Tagen und in einer einzigen Tranche erfolgen. „Die Umsetzung war komplex und erforderte Gesetzesänderungen, Kollektivverträge, das Abkommen mit der INPS und die Anpassung digitaler Prozesse“, erklärt Günther Burger, Direktor des Ressorts Europa, Arbeit und Personal.<BR \/><BR \/>Der Vertrag, der aus 21 Artikeln besteht, sieht zudem höhere Zulagen für bestimmte Berufsgruppen vor. So steigt die Zulage für den Bereitschaftsdienst von elf auf 30 Prozent des Anfangsgehalts. Begründet wird die Erhöhung mit den gestiegenen Anforderungen durch Wetterereignisse, zunehmenden Verkehr und veränderte rechtliche Vorgaben. Eine Zulage von 30 Prozent des Anfangsgehalts kommt zudem Fachkräften für die Arbeitsintegration, die Menschen mit Behinderungen aktiv beim Einstieg in den Arbeitsmarkt unterstützen, zugute. Neu eingeführt wurde ebenfalls das Berufsprofil der Fachkraft für Gewaltprävention.<h3>\r\nVertrag liegt Rechnungshof vor<\/h3>Nun liegt der Vertrag für die finale Genehmigung dem Rechnungshof vor. Für den weiteren Iter fehlt zudem noch die Unterzeichnung der Vereinbarung mit dem Nationalen Institut für soziale Fürsorge (INPS\/NISF). Ab Anfang November soll der Bereichsvertrag in Kraft treten.<BR \/><BR \/>Landeshauptmann Arno Kompatscher verwies bei der Pressekonferenz zudem auf ein geplantes Maßnahmenpaket zur Stärkung der Kaufkraft, das in den Haushaltsvoranschlag 2027\/2029 einfließen soll. Die Bevölkerung, insbesondere Familien, soll damit gezielt unterstützt werden. „Die Frage der sozialen Gerechtigkeit ist eine fundamentale Frage für die gesellschaftliche Kohäsion und letztlich auch eine Frage, ob unser demokratisch freiheitliches Grundmodell weiterhin funktionieren kann“, so Kompatscher. Aufschluss darüber, wie sich Kaufkraft und soziale Lage derzeit entwickeln, sollen neue Zahlen geben. Die Veröffentlichung von Daten zur Lebens-, Einkommenssituation, zum Kaufkraftverlust und zur Armutsgefährdung ist für die kommenden Wochen angekündigt. Technische Gründe hatten die jährliche Berichterstattung verzögert.