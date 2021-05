Schnitzel statt Tränen: Alex ist „Germany's Next Topmodel“

Die Trägerin dieses Namens schlägt sich sogleich die Hände vors Gesicht und bricht in Freudentränen aus. Nicht so 2021. Alex weint nicht. Die Siegerin der Castingshow beweist einmal mehr Coolness, Klasse und Contenance und sagt im ersten Interview nach der Siegerehrung: „Ich geh' jetzt erstmal 'n Schnitzel essen.“Die 23 Jahre alte, 1,84 Meter große Studentin aus Köln setzte sich am Donnerstagabend im Finale der Show in Berlin durch gegen das Große-Größen-Model Dascha, die erklärte Favoritin Soulin und die rotgefärbte Romina.Ein verdienter Sieg – nicht nur, weil sie im Finale selbst die überzeugendste Leistung ablieferte, sondern auch, weil sie in der gesamten Staffel trockenen Humor bewiesen und weise Worte gesagt hatte. „Alex, the Queen“, feiern Fans die Gewinnerin auf Twitter. „Wie kann man nur so schön sein?“Auch wenn die 20 Jahre alte Abiturientin Soulin als Favoritin in das Finale gegangen war – nach der Show, die zum 2-ten Mal nach 2020 unter Corona-Bedingungen und ohne Publikum stattfinden musste, wäre eine andere Siegerin kaum denkbar gewesen. Das liegt nicht nur an Alex' tadellosem Auftritt, sondern auch an einem neuen Anstrich, den die Castingshow sich gegeben hat. „Diversity“, also Vielfalt, war das Motto der „GNTM“-Staffel Nummer 16.Darum hatten es in diesem Jahr Frauen ins Finale geschafft, die die Endrunde früher wohl eher nicht erreicht hätten: Ein kurvigeres Model, eine junge Frau, die mit unter 1,70 Metern eigentlich zu klein wäre für das Geschäft, eine Abiturientin, die erst vor 5 Jahren als Geflüchtete aus Syrien nach Deutschland gekommen war – und Transgender-Model Alex.Bei ihr stand ursprünglich mal „männlich“ in der Geburtsurkunde, darum wollte sie aber nie viel Aufhebens machen: „Ich hab' am Anfang immer gedacht, meine Geschichte ist immer schon auserzählt, wenn man meine Stimme hört“, sagte sie. Und: „Ich bin eine transsexuelle Frau, ja. Aber in erster Linie bin ich eine Frau.“Auch die Band „Tokio Hotel“ sorgte für Diskussionsstoff. Diese performte nämlich Limp Bizkits Klassiker „Behind Blue Eyes“ in einer Coverversion und drehte das Musikvideo dazu gleich auf der GNTM-Bühne. Dieses Musikvideo ist nun auch auf Youtube zu finden.

