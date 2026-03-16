Wer am Sonntagmorgen an der Esso-Tankstelle in Sand in Taufers vorbeifuhr, dürfte kurz innegehalten haben. Gegen 4.40 Uhr zeigte die elektronische Preistafel Werte an, die selbst eingefleischte Verbrenner-Fans ins Grübeln gebracht hätten.<BR \/><BR \/>Diesel war dort mit mehr als neun Euro pro Liter ausgewiesen – ein Preis, der wohl manchen Autofahrer spontan über einen Umstieg auf ein Elektroauto nachdenken ließ.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1289118_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nTechnisches Problem<\/h3>Ein STOL-Leser war zu dieser frühen Stunde unterwegs und hielt die ungewöhnliche Anzeige mit einem Foto fest. Die Aufnahme zeigt deutlich die extrem hohen Preise auf der Tankstellenanzeige.<BR \/><BR \/>Es war aber nicht so, dass die ohnehin sehr teuren Treibstoffpreise plötzlich über Nacht um eine Vielfaches gestiegen sind, es war wohl ein technisches Problem, das zu dieser Tafelanzeige geführt hatte. <BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/spritpreise.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wenn Sie wissen wollen, wie hoch die aktuellen Spritpreise in Südtirol wirklich sind, dann können Sie das hier tun. <\/a><\/b>