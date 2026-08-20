Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagvormittag auf etwa 2.000 Metern Höhe in der Trentiner Brenta-Gruppe. Die acht Jugendlichen befanden sich gerade auf einer Wanderung, als unweit von ihnen ein Blitz einschlug.<BR \/><BR \/>Die Gruppe hatte Glück: Niemand von ihnen wurde direkt vom Blitz getroffen. Der Jugendliche, der sich am nächsten zum Einschlagort befand, trug jedoch leichte Verletzungen davon und erlitt einen schweren Schock. <BR \/><BR \/>Sofort wurden die Rettungskräfte alarmiert. Der Notarzthubschrauber brachte alle acht Wanderer ins Tal, den Verletzten indes zur Untersuchung in die Notaufnahme. Sein Zustand ist nicht besorgniserregend, wie das Online-Nachrichtenportal „l'Adige“ berichtet. <BR \/><BR \/>Ein tragisches Ende nahm indes ein Bergunglück in Südtirol von vor wenigen Tagen. Der 42-jährige Gustav Wiesler aus Taufers im Münstertal hatte sich beim Wandern tödliche Verletzungen zugezogen. Vermutet wird, dass er von einem Blitz getroffen wurde ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/taufers-im-muenstertal-suchaktion-nimmt-toedliches-ende" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mehr dazu hier<\/a>).