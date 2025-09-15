Angelo Cutolo verließ am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr sein Zuhause und teilte seinem Sohn telefonisch mit, dass er – wie so oft – in den Wäldern nahe seiner Heimatgemeinde Ottaviano Pilze sammeln wolle. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1211751_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Als der Sohn am Abend keine weiteren Nachrichten mehr erhielt und ihn auch telefonisch nicht erreichen konnte, machte er sich selbst auf die Suche – an jenen Orten, die der 78-Jährige gewöhnlich aufsuchte. Nach stundenlangem Suchen entdeckte er seinen Vater schließlich auf einer Lichtung, bewusstlos und mit schweren Bissverletzungen am ganzen Körper.<BR \/><BR \/>Sofort brachte er ihn mit dem Auto in die Klinik Santa Lucia in Ottaviano, wo der Mann jedoch kurz darauf seinen Verletzungen erlag.<BR \/><BR \/>Der Fall wird derzeit von der Polizei in San Giuseppe Vesuviano untersucht. Nach derzeitigem Stand spricht vieles dafür, dass der ältere Mann von einem Wildschwein angegriffen wurde, die Ermittlungen dauern jedoch noch an.