„Schockierende Missachtung des Lebens“: 30 Jahre Haft für Escort-Dame

Groß war die Anteilnahme in Zamperonis Heimatgemeinde Zorlesco di Casalpusterlengo: 250 Menschen versammelten sich Ende August 2019 bei seinem Begräbnis. - Foto: © ANSA / FLAVIA MAZZA / RED

Das Bezirksgericht Brooklyn sprach nun das Urteil über 30 Jahre Haft aus. Die Frau soll einen Cocktail aus Betäubungsmitteln verwendet haben, darunter das starke Opioid Fentanyl. Das Urteil wurde in der Nacht von Richter Brian Cogan verkündet, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.Andrea Zamperoni stammte aus der Gegend um Lodi und arbeitete seit über 10 Jahren für die Restaurantkette – genauso wie sein Zwillingsbruder, der für die Kette in London arbeitet. 2018 war Andrea Zamperoni nach New York gezogen und hatte in einer kleinen Wohnung in Queens gelebt.3 weitere Morde, die in den Wochen vor Zamperonis Tod unter ähnlichen Umständen begangen wurden, werden Barini ebenfalls zur Last gelegt: Sie war am 21. August 2019 verhaftet worden, als die Polizei sie in dem Motelzimmer aufgriff, in dem Zamperonis Leiche in einem Wäschekorb lag.„Die Angeklagte betäubte und tötete mehrere Menschen für ein paar Dollar, raubte sie aus, während sie bewusstlos waren und an den tödlichen Drogen starben, die sie ihnen verabreicht hatte“: So argumentierte die US-Staatsanwaltschaft für den östlichen Bezirk von New York bei der Verurteilung. Die Frau habe „eine schockierende Missachtung des menschlichen Lebens gezeigt“, heißt es in der Erklärung. Die Verurteilung sollte künftigen Tätern als Warnung dienen, dass diese schrecklichen Verbrechen sehr ernste Konsequenzen nach sich ziehen.