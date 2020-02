Schönbrunner Eisbären-Mädchen heißt Finja

20.964 Namen waren für den Eisbären-Nachwuchs im Wiener Tiergarten Schönbrunn vorgeschlagen worden. Geworden ist es eine „Finja“, was „die Weiße und Schöne“ bedeutet, gab der Zoo am Welteisbärentag am Donnerstag bekannt.