„Schöpfungszeit“: Gebetstreffen in Bozen, Meran und Brixen

Am 8. September beginnt um 20 Uhr in der Dominikanerkirche in Bozen ein ökumenisches Gebet.



Am 10. September beginnt um 20 Uhr ein ökumenisches Gebet in der Jugendkirche (Sandplatz) in Meran .



„Als Christen wissen wir, dass es bei all den Anstrengungen im Bereich der Schöpfungsverantwortung nicht nur um den klassischen Umweltschutz geht, sondern um das große Werk von Gottes Schöpfung und den verantwortungsvollen Umgang damit“, so der diözesane Referent für die Ökumene, Gioele Salvaterra.Die Schöpfung ist Gabe, Erbe und Auftrag zugleich, denn christlicher Glaube gewinnt seine lebendige Wahrheit erst im praktischen Tun. Er zeigt sich nicht nur im passiven Nicht-Schaden, sondern im aktiven Eintreten für die gefährdete Schöpfung, unser „gemeinsames Haus“.„Der Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung wird zu einem Prüfstein für das eigene Selbstverständnis wie auch für die Glaubwürdigkeit als Christinnen und Christen“, betont Salvaterra.