Schon 6 Tote nach Grubenunglück in Polen

Nach einem Grubenunglück in Polen sind 2 weitere Bergleute tot geborgen worden. Damit steige die Zahl der Todesopfer auf 6, sagte Regierungschef Mateusz Morawiecki am Montag bei einem Besuch in der Bergbau-Rettungsstelle in Bytom. „Dies war eine schwarze Woche für den polnischen Bergbau.“ Nach einer Erschütterung in dem Steinkohlebergwerk Zofiowka im oberschlesischen Jastrzebie-Zdroj am Samstag waren 10 Bergleute vermisst worden. 4 wurden bis Sonntag tot geborgen.