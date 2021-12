Impfen am Sonntag: Schon jetzt ohne Anmeldung

Der „Impfsonntag“ im Rahmen der großen Akion „Südtirol Impft“ ist planmäßig angelaufen.Bis 11.00 Uhr sind insgesamt 6314 Impfdosen verimpft worden, damit sind seit Beginn der Aktion insgesamt 35.910 Südtirolerinnen und Südtiroler geimpft worden.Bis jetzt werden keine nennenswerten Wartezeiten gemeldet. Im größten Impfzentrum des Landes in der Messe Bozen, in der Uni Bozen sowie auch in den anderen Impfzentren in allen Landesteilen können sich bereits jetzt Kurzentschlossene ohne Vormerkung impfen lassen.Einzige Ausnahme ist das Impfzentrum in der Neuen Klinik in Bozen, hier sollten derzeit nur Personen mit Termin hingehen und erst ab 14.00 Uhr den freien Zugang nutzen.Der Sanitätsbetrieb ruft dazu auf, eines der zahlreichen Angebote der Aktion „Südtirol Impft“ zu nützen und sich die Auffrischimpfung – 5 Monate nach der letzten Impfung – beziehungsweise die erste Impfung verabreichen zu lassen.Wie berichtet, fand die Impfaktion in Südtirol großen Anklang in der Bevölkerung: Bis Samstag, 20 Uhr wurden mehr als 29.500 Dosen verabreicht.

stol