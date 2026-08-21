Bei dem aktuellen Ausbruch handelt es sich um eine der größten jemals verzeichneten Ebola-Epidemien. Nach vorherigen Regierungsangaben stieg die Zahl der offiziell registrierten Infektionen Anfang August auf rund 4.000, bereits Mitte des Monats waren es um die 5.000 Fälle. Betroffen sind fünf Provinzen im Osten des Landes.<BR \/><BR \/>Experten zufolge begann der Ausbruch im Jänner in der Provinz Ituri, wurde jedoch erst am 15. Mai offiziell festgestellt. Militärische Konflikte und das Fehlen eines zugelassenen Impfstoffs für den seltenen Bundibugyo-Stamm des Virus erschweren die Eindämmung. Den weltweit bisher größten Ebola-Ausbruch gab es zwischen 2014 und 2016 in Westafrika mit mehr als 28.000 Fällen.