Schon wieder Brandalarm in Prad – Holzschuppen in Flammen

Foto: © FFW Prad

Die Wehrleute wurden kurz vor 6:30 Uhr alarmiert: Ein Schuppen mit eingelagertem Gärtnermaterial des Pflanzgartens hatte Feuergefangen.Bei Ankunft der Einsatzkräfte stand der Holzschuppen in Vollbrand, die Flammen griffen bereits auf den daneben angrenzenden Wald über.Durch den raschen Einsatz der Wehrleute konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Auch der angrenzende Wald und direkt neben dem Holzschuppen liegende Gebäude konnten von den Flammen abgeschirmt werden. Der Schuppen selbst brannte jedoch vollständig nieder.Immer wieder kommt es in der Gemeinde Prad zu Bränden, ein weiterer Holzschuppen stand erst vor wenigen Wochen in Flammen (STOL hat berichtet) Es könnte sich um Brandstiftung handeln.