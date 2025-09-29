Den Anfang nahm alles mit der Kontrolle von zwei Personen auf einem Elektroroller in der Brixner Innenstadt, die von einer Streife der Ortspolizei angehalten worden waren.<BR \/><BR \/>Während der Kontrolle versuchte einer der Männer, zwei Beutel mit Betäubungsmitteln verschwinden zu lassen. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Person und Wohnung fanden die Ordnungskräfte fast 200 Gramm Haschisch und 1.850 Euro in bar, die als mutmaßliche Einnahmen aus illegalen Aktivitäten gelten. Die Hausdurchsuchung wurde von der Carabinieri-Kompanie Brixen unterstützt.