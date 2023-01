Schon wieder! Ein Einbruch in Glurns

„Mir wurde zugetragen, dass in der Siedlung 2 seltsam neugierige Personen mit E-Rollern und ein VW-Touran mit unbekannten Insassen gesehen wurde“, sagt Nicolussi.Obwohl die Beute nur dürftig war, wurde von den Langfingern beträchtlicher Sachschaden an der Terrassentür angerichtet.Die Diebe seien auf Bargeld und kleinere Wertgegenstände aus gewesen. Angeblich sollen die beiden Tunichtgute auf E-Rollern auch in Prad gesichtet worden sein. Die Carabinieri wurde alarmiert, von Fahndungserfolgen ist nichts bekannt.Immer wieder gab es in den vergangenen Wochen und Tagen Einbrüche im Land. STOL hat mit dem Lananer Rechtsanwalt Helmut Taber darüber gesprochen, wie man sich verhalten soll, wenn man beispielsweise einen Einbrecher in flagranti erwischen sollte.