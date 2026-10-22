Rund 15 Minuten später gelang es der Polizei, den Geisterfahrer anzuhalten und von der MeBo zu leiten, heißt es von <a href="https:\/\/www.verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfos IT.<\/a><BR \/><BR \/>Erst vor wenigen Tagen hatten die Carabinieri durch ihr rasches Eingreifen einen möglicherweise folgenschweren Unfall mit einem Geisterfahrer auf der MeBo verhindert – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/geisterfahrer-auf-der-mebo-polizei-verhindert-frontalzusammenstoss" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr dazu. <\/a><\/b><BR \/><BR \/>Autofahrer sollten in diesem Bereich besonders aufmerksam unterwegs sein und die Verkehrsmeldungen beachten.