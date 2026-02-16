Trotz Überwachung verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt und gingen gezielt vor. Gestohlen wurden mehrere Akkus und drei Funkgeräte – genau jene Ausrüstung, die Einsatzkräfte brauchen, um im Notfall helfen zu können. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1276779_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach wenigen Minuten waren die Vermummten wieder verschwunden. Auch das Feuerwehrgerätehaus in Reischach blieb zuletzt nicht verschont. Wer Feuerwehr-Ausrüstung stiehlt, nimmt Hilfe, Sicherheit und Zeit – und gefährdet im Ernstfall Menschenleben. Der Landesfeuerwehrverband Südtirol bittet daher die Bevölkerung, Augen und Ohren offen zu halten sowie verdächtige Beobachtungen sofort zu melden.