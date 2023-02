Schon wieder: Einbruch und Diebstahl

Der vierte Einbruch in 2 Jahren

Ein dreister Dieb hat am frühen Sonntagabend im Hotel „Engels Park“ in Sterzing zugeschlagen. Mit einem Trick kam er an die Brieftasche einer Bedienung.Ein Mann betrat kurz nach 18 Uhr die Bar des Hotels. Er ging schnurstracks auf eine Kellnerin zu und fragte sie nach einer Wegbeschreibung. Dass im hinteren Bereich des Tresens eine Geldtasche lag, muss er wohl gleich gesehen haben. Er bat die Kellnerin anhand eines Stadtplans, den er in der Hand hatte, um Auskunft, breitete den Plan aus und legte ihn auf die Brieftasche. Dann hob er sie unbemerkt mitsamt des Plans auf und verließ das Lokal.„Als wenig später aufgefallen ist, dass die Brieftasche fehlt, hatten wir den Mann, der auf die Kellnerin schon einen eigenartigen Eindruck gemacht hatte, in Verdacht. Die Aufzeichnungen der Überwachungskameras haben diesen dann bestätigt“, berichtet Hotelier Günter Volgger.Die Überwachungskameras haben den Diebstahl nämlich gefilmt: Es ist zu sehen, wie der Mann die Geldbörse an sich nimmt. Auch sein Gesicht ist auf den Bildern sehr gut zu erkennen, er trug zwar einen Mundschutz, aber unterhalb des Kinns (siehe Video).„So gezielt, wie er vorgegangen ist, glaube ich nicht, dass er das zum ersten Mal gemacht hat“, mutmaßt Volgger. Die Carabinieri nahmen die Fahndung auf, vorerst aber erfolglos.Bereits Ende vergangener Woche sind Unbekannte in der Nacht in „Joes Würstelbude“ an der Brennerstraße in Brixen eingebrochen. Wie Besitzer Josef Huber auf Anfrage mitteilte, waren die Unbekannten von der Rückseite gekommen und hatten die Rollläden aufgebrochen. Auf der Suche nach Bargeld durchwühlten sie den Stand, fanden jedoch nur ein wenig Wechselgeld.Um Spuren zu verwischen, entwendeten sie die Überwachungskameras und mehrere elektronische Geräte. „Der Sachschaden ist erheblich“, erzählt Huber. Dies ist der vierte Einbruch in den Würstelstand innerhalb von 2 Jahren. Huber hat Anzeige erstattet. Er geht davon aus, dass es sich nicht um die gleichen Täter handelt, da alle unterschiedlich vorgegangen waren.