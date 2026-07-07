Ganz ohne Folgen blieb der Einbruchsversuch allerdings nicht: Die Täter zerstörten die Schaufensterscheibe aus Panzerglas vollständig. Der entstandene Sachschaden ist erheblich, die Scheibe muss ersetzt werden.<BR \/><BR \/>Vor allem hochwertige E-Bikes stehen bei Kriminellen hoch im Kurs. Nach bisherigen Erkenntnissen werden gestohlene Fahrräder häufig ins osteuropäische Ausland gebracht und dort weiterverkauft. Entsprechend lukrativ ist der Schwarzmarkt für die Täter.<h3>\r\nSanvit bereits mehrmals Zielscheibe von Einbrüchen<\/h3>Erst vor einigen Tagen war bereits ein Fahrradgeschäft in Eppan Ziel eines Einbruchs. Das Geschäft Sanvit wurde seit Ende Mai sogar zweimal von Kriminellen heimgesucht. <BR \/><BR \/>In beiden Fällen rammten die Täter mit einem Lieferwagen den Eingangsbereich, verschafften sich so Zutritt zum Geschäft und entwendeten mehrere Fahrräder – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/erneuter-einbruch-bei-sanvit-in-eppan-wissen-nicht-was-wir-tun-sollen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr dazu. <\/a><\/b>